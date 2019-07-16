На железной дороге в Сочи из-за поваленного киоска встали поезда

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сегодня, 16 июля, в 10:38 из-за порыва ветра с пляжного кафе в Лазаревском районе Сочи сорвало конструкцию из мелаллопрофиля. Навес упал на контактную группу железнодорожной сети, в результате чего были задержаны электропоезда.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, по предварительным данным, в результате ЧП погибших и пострадавших нет. На месте работают аварийно-восстановительные бригады.

По информации пресс-службы РЖД, на данный момент до полутора часов задерживаются поезда: № 6013 Горячий Ключ - Имеретинский курорт, №6805 Туапсе – Имеретинский курорт, № 6806 Имеретинский курорт – Туапсе, № 492 Адлер – Казань, №6004 Аэропорт Сочи – Туапсе.

«По предварительным данным, поезда были задержаны в результате разрыва контактного провода кровлей, слетевшей с одного из объектов городского пляжа», - сообщают в РЖД.

Также посторонним предметом было повреждено окно пассажирского поезда №116 Адлер – Санкт-Петербург. Легкие повреждения (царапины) получил один пассажир.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, мэр Сочи Анатолий Пахомов ранее отмечал вину РЖД в неухоженности территорий, поскольку ведомство якобы без согласования с городскими властями дало возможность субарендаторам ставить на полосе отвода торговые объекты.

Василий Хитрых