Мэрия Сочи ищет арендатора для одного из пляжей в Лазаревском

Глава Сочи Анатолий Пахомов ведет переговоры с бизнесменами из Центрального района курорта на предмет аренды одного из пляжей в Лазаревском районе. Речь идет об участке между санаторием «Смена» и пляжем «Ромашка». Там нет зонтиков, кафе, туалетов, поэтому очень мало отдыхающих.

По словам господина Пахомова, арендатора для пляжа найдут уже в скором времени, и через неделю на прибрежной полосе будет совсем иной вид.

Мэр также отметил вину РЖД в неухоженности территорий, поскольку ведомство без согласования с городскими властями дало возможность субарендаторам ставить на полосе отвода торговые объекты. Анатолий Пахомов уточнил, что РЖД пообещали за два дня проверить все договорные отношения и снести незаконные объекты на полосе отвода железной дороги.

Василий Хитрых