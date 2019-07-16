Банк «Возрождение» запустил новый накопительный счет «Растем вместе»

Банк «Возрождение» предложил своим клиентам новый накопительный счет «Растем вместе», который позволяет получать доход на фактический остаток до 6,30% годовых.

Новый счет Банка бессрочный, открывается в рублях РФ, без ограничений на пополнение и частичное снятие – как наличным, так и безналичным путем. Проценты начисляются на фактический остаток на счете и выплачиваются ежемесячно с капитализацией процентов.

«Накопительный счет "Растем вместе" доступен для всех действующих клиентов Банка, в том числе уже имеющих накопительные счета и вклады в "Возрождении". Доходность по нему соизмерима с классическим вкладом и количество счетов на одного клиента не ограничено», – пояснила Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. – Таким образом, мы стараемся не только привлекать новых клиентов, но и поощрять действующих, предлагая им дополнительные возможности выгодного размещения средств».

Процентная ставка зависит от суммы вклада: до 100 тыс. руб. – 4,50%, от 100 тыс. до 300 тыс. руб. – 5,50%, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. – 6,00%, от 500 тыс. до 700 тыс. руб. – 6,15% и от 700 тыс. до 1 млн руб. – 6,30%. Соответственно, ставка меняется в зависимости от перехода денежных средств на счете в новую суммовую категорию.

Открыть накопительный счет «Растем вместе» можно в Интернет-банке, Мобильном банке, в Личном кабинете банкомата или терминала. Дальнейшие операции по счету могут совершаться как с использованием дистанционных каналов обслуживания, так и в офисах Банка.

Узнать более подробную информацию о счете можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Счета» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).