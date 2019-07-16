16 июля, вторник
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AC Schnitzer доработало BMW i3s

Тюнинг-ателье AC Schnitzer представило свой новый проект на базе электромобиля BMW i3s.

Автомобиль получил заниженную подвеску, новый аэродинамический обвес и колесные диски. В салоне электромобиля появились спортивные аксессуары и алюминиевые накладки на педали.

184-сильный электромотор и батарея на 42,2 кВт/ч, обеспечивающую запас хода до 395 км, специалисты немецкой компании оставили неизменными.

Напомним, стандартный хэтчбек BMW i3s был представлен в сентябре 2018 года.

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