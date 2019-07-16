AC Schnitzer доработало BMW i3s

BMW i3s by AC Schnitzer. Фото: AC Schnitzer

BMW i3s by AC Schnitzer. Фото: AC Schnitzer

Автомобиль получил заниженную подвеску, новый аэродинамический обвес и колесные диски. В салоне электромобиля появились спортивные аксессуары и алюминиевые накладки на педали.

184-сильный электромотор и батарея на 42,2 кВт/ч, обеспечивающую запас хода до 395 км, специалисты немецкой компании оставили неизменными.

Напомним, стандартный хэтчбек BMW i3s был представлен в сентябре 2018 года.