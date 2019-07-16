ФБМА: работа объектов УХО в Удмуртии не сказалась на здоровье жителей и экологии

Работы по уничтожению химического оружия в Удмуртии и других регионах России не отразились на здоровье местных жителей и экологии. Об этом заявил заместитель руководителя федерального медико-биологического агентства России Владимир Романов на совещании, которое провел заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков. В совещании в режиме видеоконференции приняли участие представители правительств Удмуртии, Кировской, Пензенской и Саратовской областей, где ранее работали объекты по уничтожению химоружия, сообщает пресс-служба полпредства.

Отмечается, что на всех объектах по уничтожению химооружия была создана многоуровневая система производственного, экологического и санитарно-гигиенического контроля и мониторинга. За все время работы не было выявлено ни одного аварийного случая. Не было ни одного случая превышения вредных веществ в воздухе на объектах или рядом с ними.

Мониторинг состояния здоровья людей и окружающей среды по-прежнему ведется и будет продолжаться до полного прекращения всех работ по выводу объектов из эксплуатации. «За все время уничтожения химического оружия было проведено более 6,5 млн исследований. Было обследовано более 120 тыс. человек. По результатам обследований можно заключить, что влияние объектов по уничтожению химического оружия на здоровье населения отсутствует»,— сообщил Владимир Романов.

Напомним, ранее стало известно о планах перепрофилирования бывшего объекта УХО в Камбарке в производственный комплекс по переработке отходов 1-2 классов опасности мощностью до 50 тыс. тонн в год. В настоящее время разрабатывается проект, который в 2020 году будет вынесен на публичные слушания. Между тем за последний месяц в Удмуртии и соседних регионах прошло несколько акций протеста против размещения такого производства в Камбарке. Их участники опасаются возможных последствий от работы предприятия для здоровья жителей и экологии. Они выступают за перенос предприятия на малонаселенные территории России, а также за введение запрета на ввоз в Удмуртию любых отходов.