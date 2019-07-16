Недостроенные суда с Сосновской судоверфи могут перевести на другое предприятие

ФГУБ «Росморпорт» планирует перевести два недостроенных лоцмейстерских судна с обанкротившегося Сосновского судостроительного завода (ССЗ, Кировская область, Сосновка) на Онежскую судоверфь (ОСЗ, Петрозаводск), сообщил на брифинге журналистам заместитель генерального директора «Росморпорта» по флоту Василий Стругов.

«Мы рассматриваем такой вариант, сейчас он в процессе проработки, является приоритетным»,– сообщил господин Стругов (цитата по «Прайм»).

Напомним, два недостроенных судна на Сосновской судоверфи не могут достроить с 2017 года, готовность каждого из них оценивается на уровне 65-70%. Суда строили по заказу «Росморпорта», стоимость каждого контракта составила 400 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, в апреле 2019 года сотрудники завода вышли на митинг против возможной ликвидации верфи и обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти предприятие. А уже в мае Сосновский судостроительный завод был признан банкротом. Сумма требований кредиторов составила 2 млрд руб. ССЗ был единственным крупным предприятием в Сосновке, и работать его бывшим сотрудникам негде.

Подробнее о ситуации на судоверфи – в материале “Ъ” «Вятка может остаться без верфи».

Анастасия Еремина