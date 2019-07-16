16 июля, вторник
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

В Тамбовской области случаи гибели пчел выявлены в двух районах

Летом 2019 года массовая гибель пчел происходила в двух районах Тамбовской области — Мичуринском и Сосновском. Об этом сообщили в администрации области. Ситуацию взяли на контроль специалисты областного управления сельского хозяйства. Проведено совещание с участием глав районов, в которых пасеки расположены недалеко от полей; определены меры по взаимодействию сельхозтоваропроизводителей и пчеловодов. В ближайшее время вице-губернатор Сергей Иванов намерен обсудить ситуацию с председателем Тамбовского областного общества пчеловодов Владимиром Жуковым.

Подробнее о массовой гибели пчел в макрорегионе — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Власть и бизнес

Строительство

Пресс-релизы

Самое читаемое

Профиль пользователя