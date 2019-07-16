В Охотское море выпустили еще трех косаток из «китовой тюрьмы»

Еще трех косаток, доставленных в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье, выпустили в Охотское море, сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Напомним, в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы были выловлены 12 косаток и 90 белух. Их поместили в вольеры бухты Средняя под Находкой, которые и прозвали «китовой тюрьмой»,— экологи и правоохранительные органы выявили нарушения в содержании морских животных. Возбуждены уголовные и административные дела. О подготовке выпуска китов стало известно во время прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня.

По информации ВНИРО, вторую партию морских животных выпустили на волю там же, где и первую (27 июня были освобождены две косатки и шесть белух),— у мыса Перовского. Вначале через транспортировочную клеть отпустили самца и молодую самку. Перед этим в течение часа им делали массаж. Косатки не ушли в открытое море, а развернулись и пошли к берегу, ожидая выпуска взрослой самки. Затем они объединились и пошли вдоль берега на расстоянии 300 м в восточном направлении.

«В отличие от первого этапа, когда нам помешал шторм и мы вынужденно держали животных в транспортировочных ваннах лишние два дня, в этот раз все прошло удачно с минимальным стрессом для них»,— приводятся в сообщении слова директора ВНИРО Кирилла Колончина. Как отмечается, поведение косаток было спокойным.

В «китовой тюрьме» приморской бухты Средняя остается еще пять косаток и 81 белуха. Следующий этап выпуска намечен на конец июля, сколько морских животных будет выпущено на волю, по словам господина Колончина, станет ясно в ближайшее время.

О том, как использовали животных, читайте в публикации “Ъ FM” «"Китовую тюрьму" превратили в детский дельфинарий».

Эрнест Филипповский, Хабаровск