Смольный усилил работу по пресечению незаконной уличной торговли

Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга провели очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли. В частности, на Богатырском проспекте и проспекте Королева ими были ликвидированы ларьки с фруктами, незаконно занимавшие городскую землю. Виновных лиц привлекали к административной ответственности, объекты торговли у предпринимателей изъяты, сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего с начала текущего года межведомственной рабочей группой в Петербурге уже проведено 93 аналогичных рейда. В ходе них освобождено 139 участков от нестационарных торговых объектов, составлено 158 протоколов об административных правонарушениях. У недобросовестных торговцев изъято предметов и оборудования на общую сумму более 7,5 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал о нападении неизвестного с ножом на участников рейда против незаконной торговли у станции метро «Проспект Большевиков».