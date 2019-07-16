ДИЗО Ростова пытается вернуть еще один участок возле реки Темерник

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова намерен расторгнуть договор аренды участка по ул. Белокалитвинской на берегу реки Темерник, сообщается на сайте администрации города.

Указанный земельный участок был предоставлен в 2014 году ООО «Донстрой» для жилищного строительства. «Территория огорожена, строительство не ведется, объекты недвижимости отсутствуют. Разрешение на строительство не выдавалось», — отмечается в сообщении. Так как арендатор не выполняет условия договора, ДИЗО ведет работу по расторжению договора аренды, участок будет возвращен городу.

Ранее сообщалось, что ДИЗО через суд расторг договор аренды участков берегов Темерника с девелопером Тиграном Казаряном. Участки вблизи своего санатория бизнесмен арендовал у федеральных властей, чтобы благоустроить.

Кристина Федичкина