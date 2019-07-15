Власти Ростова отсудили у бизнесмена благоустроенный им участок Темерника

Департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова через суд расторг договор аренды участков берегов Темерника с девелопером Тиграном Казаряном, сообщает «Город N». Участки вблизи своего санатория бизнесмен арендовал у федеральных властей, чтобы благоустроить.

«Мы взяли в аренду два берега реки Темерник в конце 2014-го и начале 2015 года, четыре года просто так выплачивали аренду и ждали, когда почистят реку, но ее оставили недочищенной. Мы снесли старые заборы, открыли людям проходы, удалили камыш и завалы из упавших деревьев. В 2018 году мы открыли набережную», — приводит издание слова господина Казаряна.

Арбитражный суд Ростовской области установил, что береговые полосы Темерника не являются федеральной собственностью и признал участки землями с неразграниченным правом государственной собственности, а заключенные договоры ничтожными. В перспективе благоустройством этой территории планирует заняться администрация города.

Дарья Голякова