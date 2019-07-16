УАЗ показал Patriot с «автоматом»

УАЗ показал первую фотографию внедорожника Patriot с автоматической коробкой передач.

Снимок салона автомобиля, в котором видны две педали и селектор «автомата», российский автопроизводитель опубликовал на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

UAZ Patriot с автоматической коробки передач также будет оснащаться модернизированными моторами семейства ZMZ Pro, которые появятся на внедорожнике UAZ Pickup и на коммерческой модели UAZ Profi.

Напомним, Patriot с автоматической коробкой передач должен появиться осенью 2019 года.