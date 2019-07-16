УФАС подозревает наличие картеля на рынке организации детского отдыха в Петербурге

Санкт-Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «АСИ-Тур» и ООО «Земля-Тур». Компании подозреваются в нарушении Закона о защите конкуренции путем заключения картельного соглашения при участии в торгах на оказание услуг по организации стационарного отдыха детей на территории Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщили в антимонопольной службе.

В частности, было выявлено, что 2016-2019 годах при участии в одном из аукционов, организации использовали один IP-адрес и указывали одинаковый юридический адрес. Снижение начальной (максимальной) цены контракта в ходе указанных торгов при этом составило 0,5%.

Заседание комиссии по рассмотрению данного дела назначено на 22 июля.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по материалам УФАС было возбуждено уголовное дело после выявления картелей, действовавших на рынке поставок продуктов питания в социальные учреждения Колпинского района Петербурга.