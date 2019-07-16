Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о Мьянме, которая, по его словам, словно зависла во времени.

Если вы собрались на Марс, для начала я бы вам посоветовал посетить Мьянму, бывшую Бирму. На космическом корабле лететь не нужно, но то, что эта страна — отдельная планета, абсолютно точно. Ее мало назвать одной из самых красивых и загадочных стран Юго-Восточной Азии. Все представление о жизни человека в XXI веке она переворачивает с ног просто на уши.

В столице Янгоне до сих пор курсирует передвижное радио — из коляски мотоцикла торчит громкоговоритель, подсоединенный к магнитофону. Так аборигены слушают местных политиков, ну и музыку тоже. Ходят мужчины в юбках, и можно встретить женщин с самыми длинными шеями в мире, плотно унизанными кольцами. Парки, сады, водоемы и, конечно, пагоды... Такого количества и такой опять же неземной красоты я не встречал больше нигде.

Первое место занимает пагода Шведагон — величайшая в мире. Это духовный центр всей Мьянмы. Огромная стометровая ступа (60 тонн золота и позолоты) возвышается на 50-метровом холме над Янгоном. Здесь хранятся реликвии четырех Будд. Ступе, предположительно, 2,5 тыс. лет!

Кстати, в стране существует целая долина пагод. Очень популярно путешествие над ней на воздушном шаре. Однако бронировать такой полет необходимо заранее — очередь сейчас расписана чуть ли не на год. Перед уникальным воздухоплаванием необходимо заправиться. Кухня здесь тоже особенная. Попробуйте салат из маринованных чайных листьев в арахисовом масле, с жареными орехами, чесноком, сушеными креветками или саранчой — на ваш выбор.

Мьянма изобилует чудесами. Пагоды, джунгли, озера, океан, острова... Нет интернета и устойчивой мобильной связи, здесь это редкость. Страна словно зависла во времени и взирает на мир с высоты своей самобытности.