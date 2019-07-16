Работа энергоблока на Белоярской АЭС восстановлена

Белоярская АЭС (Свердловская область) подключила к сети четвертый энергоблок, который был отключен ночью 12 июля из-за сработавшей защиты электрического генератора. Как пояснили в управлении информации и общественных связей АЭС, в среду, 17 июля, планируется вывести энергоблок на номинальную мощность.

Ранее сообщалось, что 12 июля сработала защита электрического генератора, снижение мощности энергоблока производилось по штатному алгоритму. По международной шкале INES событие квалифицировано уровнем «0» (вне шкалы, «отсутствует значимость с точки зрения безопасности»).

Белоярская АЭС имени Курчатова введена в работу в апреле 1964 года. Сейчас в эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Подробнее — в материале «На Белоярской АЭС внепланово от сети отключен энергоблок»