«Росстроймонтаж» выплатил сотрудникам зарплату после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга провела проверку исполнения требований трудового законодательства в отношении ООО «Росстроймонтаж». В ходе нее было установлено, что руководство компании не выплатило сотрудникам заработную плату в размере 9,4 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве.

В адрес генерального директора ООО «Росстроймонтаж» было внесено представление. Материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Петербурге для решения вопроса о привлечении его к административной ответственности. В результате принятых мер прокурорского реагирования организация погасила задолженность по зарплате перед работниками в полном объеме.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность перед сотрудниками Санкт-Петербургского филиала Института океанологии им. П.П. Ширшова.