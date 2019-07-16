Резервный фонд Приангарья увеличен в десять раз из-за наводнения

Законодательное собрание Иркутской области увеличило размер регионального резервного фонда на 1,35 млрд руб. для ликвидации последствий наводнения, продолжающегося последние три недели. Теперь размер резервного фонда достиг 1,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба областного парламента.

По данным министра финансов Приангарья Наталии Бояриновой, на следующей неделе будет внесен в областной парламент законопроект о корректировке регионального бюджета. Он подразумевает получение федерального финансирования на восстановление, строительство и покупку жилья для пострадавших от наводнения жителей.

Как сообщалось, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 110 населенных пунктов. Вода зашла почти в 11 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Госпитализировано 725 человек, в том числе 153 ребенка. По последним данным, во время наводнения погибли 25 человек. Семь числятся пропавшими без вести.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Нижнеудинский мэр подал в отставку»

Илья Галагуз