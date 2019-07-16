Минпросвещения проверит выплату учителям денег за ЕГЭ в регионах

Минпросвещения проверит, оплачивалась ли работа учителей на едином государственном экзамене (ЕГЭ) и общем государственном экзамене. Поводом для этого стали «сигналы о нарушениях» в регионах, сообщает РБК со ссылкой на источник. Информацию о проверке изданию подтвердили и в ведомстве, но ее причины назвать отказались.

Проверка проводится с 15 июля по 1 августа по поручению министра Ольги Васильевой. Какие меры применит Минпросвещения в отношении регионов-нарушителей, пока не известно.

«Мониторинг позволит изучить ситуацию по всей стране, охватит каждый регион. Детали работы и анализ полученных данных пройдут экспертную оценку»,— рассказали РБК в пресс-службе министерства. Итоги проверки будет анализировать специально созданная рабочая группа. Она подготовит для регионов методические рекомендации о минимальном уровне компенсации учителям.

На парламентских слушаниях в июне Ольга Васильева признала, что базовая (гарантированная) зарплата учителя иногда составляет всего 10% средней заработной платы в регионе, тогда как должна составлять не менее 70%. Опрошенные “Ъ” эксперты считают необходимым зафиксировать базовую ставку учителя на уровне двух минимальных размеров оплаты труда.

Подробности — в публикации “Ъ” «Зарплатное образование».