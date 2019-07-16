Улицу Фрунзе в Петербурге отремонтировали за 60 млн рублей

В Московском районе Петербурга завершился дорожный ремонт на улице Фрунзе. Работы по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» выполнило ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Стоимость ремонта составила 59,94 млн рублей, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Подрядная организация отремонтировала участок протяженностью 1,18 км, включающий в себя 17,19 тыс. кв. м проезжей части и 10,60 тыс. кв. м тротуара.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на ремонт дорог до 2024 года Смольному требуется около 60 млрд руб.