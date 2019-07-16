Волейболист Мороз дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Всероссийская федерация волейбола дисквалифицировала на 1,5 года спортсмена Павла Мороза, говорится в сообщении Российского антидопингового агентства. Отстранение начало действовать с 12 ноября 2018 года.

Допинг-проба спортсмена показала положительный результат в октябре 2018 года после матча чемпионата России по волейболу. После этого он был временно отстранен от игр. Павел Мороз выступал за «Динамо» из Ленинградской области.