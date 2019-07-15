«Ленэнерго» стало мощнее на юге

ПАО «Ленэнерго» реконструировало подстанцию «Ленсоветовская» в Пушкинском районе, увеличив ее мощность в четыре раза, до 50 МВт. Стоимость реконструкции составила 1,3 млрд рублей, в результате «Ленсоветовская» стала обладать всеми элементами цифровой подстанции: дистанционной управляемостью и наблюдаемостью. Эксперты считают, что спрос на новые мощности «Ленэнерго» будет, так как сейчас в стадии проектирования и строительства вокруг подстанции около 1,5 млн кв. м жилья.

Вчера «Ленэнерго» официально запустило после реконструкции ПС 110 кВ «Ленсоветовская», которая обеспечивает электроснабжение поселков Ленсоветовский и Петро-Славянка. Реконструкция проводилась в два этапа и обошлась «Ленэнерго» в 1,3 млрд рублей. Подрядчиком сетевой компании стало петербургское ООО «ИЦ “Энергия”». Как рассказал гендиректор «Ленэнерго» Андрей Рюмин, 80% оборудования, которое использовалось при реконструкции подстанции, локализовано на территории РФ. К примеру, трансформаторы Siemens были изготовлены на предприятии концерна в Воронеже, ячейки — в Подмосковье, а релейная защита — в Чебоксарах.

«Реконструкция позволила в четыре раза увеличить объем присоединяемой мощности, создав условия для подключения новых потребителей»,— подчеркнул господин Рюмин. Помимо жилой застройки, это социальные объекты, находящиеся на территории поселков, складские и многофункциональные оптовые комплексы. К крупным потребителям подстанции «Ленэнерго» сейчас относит УК «Южные ворота», УК «Дальпитерстой», ООО «Мегастрой» и логистический центр «Армада». Во-вторых, реконструкция, по утверждению «Ленэнерго», позволила усилить надежность электроснабжения Пушкинского района. На ПС «Ленсоветовская» присутствуют практически все элементы цифровизации. «Она не требует постоянного нахождения дежурного персонала, обслуживается и управляется дистанционно диспетчером из центра управления сетями “Ленэнерго”»,— отметил господин Рюмин. Посетивший церемонию открытия подстанции врио губернатора Александр Беглов сообщил, что теперь все подстанции будут реконструироваться по такой технологии. До 2030 год «Ленэнерго» запланировало вложить в цифровизацию 50 млрд рублей.

«Несомненно, что проведенная модернизация скажется и на сокращении затрат компании, ведь фактически была создана новая подстанция, там установлено новое оборудование, оно более надежное и высокопроизводительное, станция не требует присутствия персонала, что тоже важно. Учитывая все это, можно ожидать и снижения операционных расходов после модернизации на 15–20%, примерно такой же экономии можно ожидать и от дальнейших проектов по модернизации подстанций компании»,— говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Территория Шушар и Ленсоветовского активно застраивается: сейчас в стадии проектирования и строительства здесь около 1,5 млн кв. м жилья, а кроме того, достаточно много земли, которая пока еще не попала под девелопмент. Поэтому спрос на новые мощности будет, к тому же увеличится надежность всей энергосистемы района. Пока спрос на участки в районе Ленсоветовского невелик, но, возможно, отсутствие энергомощностей — одна из причин»,— полагает исполнительный директор СК «Ойкумена» Роман Мирошников.

Руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева согласна, что в рассматриваемой локации Пушкинского и Колпинского районов сосредоточен значительный потенциал земельных участков под жилищное строительство. Одним из наиболее масштабных планируемых проектов в этом направлении станет застройка территории бывшего СПК «Племенной завод “Детскосельский”». «По данным из открытых источников, общая площадь, планирующаяся под застройку, составляет 2300 га»,— отмечает госпожа Трошева.

Алексей Кириченко