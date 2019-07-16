Специалисты представили результаты исследований причины массовой гибели пчел в Удмуртии

Специалисты назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по республике, лабораторные исследования подтвердили наличие в подморе пчел остатков инсектицидов, которые использовались для обработки полей и защиты растений от вредителей. Диагностические токсикологические исследования проводились в лаборатории ФГБНУ «ФТЦРБ-ВНИВИ» в Казани.

На сегодняшний день, гибель пчел с признаками отравления установлена на 40 пасеках граждан и индивидуальных предпринимателей, находящихся в восьми районах Удмуртии: в Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Кизнерском, Малопургинском, Увинском и Шарканском районах. Ситуация по гибели пчёл в Удмуртии была рассмотрена на заседании межведомственной рабочей группы, в состав которой вошли специалисты главного управления ветеринарии республики, минсельхоза и минприроды Удмуртии, а также управления Россельхознадзора.

В рамках возбужденного административного расследования, по фактам несвоевременного уведомления владельцев пасек об обработке посевов ядохимикатами в отношении одного сельхозтоваропроизводителя было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.

Напомним, применение инсектицидов при обработке полей рапса в качестве вероятной на прошлой неделе называла министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова. Тогда сообщалось о гибели 213 пчелосемей, ущерб от непосредственного падежа и неполученной прибыли оценивался в 3 млн руб.