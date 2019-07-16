Дело в отношении Дмитрия Лобанова передано в районный суд

Уголовное дело в отношении бывшего главы Энгельсского района Дмитрия Лобанова передано на рассмотрение в Энгельсский районный суд, сообщил его адвокат Станислав Зайцев.

По словам адвоката, заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение в отношении Дмитрия Лобанова. Районный суд начнет рассмотрение дела ориентировочно на следующей неделе после того, как определится судья.

Напомним, Дмитрий Лобанов обвиняется по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

В чем обвиняется Дмитрий Лобанов, читайте в материале „Ъ-Средняя Волга“ «Взятки унесли в Генпрокуратуру».

Сергей Петунин