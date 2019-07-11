Взятки унесли в Генпрокуратуру

Уголовное дело в отношении бывшего главы Энгельсского района Саратовской области Дмитрия Лобанова передано в управление Генеральной прокуратуры РФ по ПФО для утверждения обвинительного заключения. Как сообщил „Ъ“ его адвокат Станислав Зайцев, защита и сам обвиняемый уже ознакомились с материалами дела, и примерно через месяц материалы должны поступить в Энгельсский районный суд. Дмитрий Лобанов обвиняется в двух эпизодах получения взяток на общую сумму более 8 млн руб., но не признает вину в полном ­объеме.

Материалы уголовного дела в отношении экс-главы Энгельсского района Саратовской области Дмитрия Лобанова направлены в управление Генеральной прокуратуры России по ПФО для утверждения обвинительного заключения. Как пояснил адвокат господина Лобанова Станислав Зайцев, обвинение будет утверждать не региональная прокуратура в связи с тем, что расследованием дела занималось третье следственное управление ГСУ СК РФ с дислокацией в Нижнем Новгороде.

Обвинение в окончательной редакции было предъявлено Дмитрию Лобанову в марте этого года по двум эпизодами получения взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ), ему грозит лишение свободы до 15 лет.

Согласно обвинению, обе взятки господин Лобанов получил в виде недвижимости. Первый эпизод связан с получением таунхауса на улице Пристанской в Энгельсе от индивидуальных предпринимателей Валерия Девяткина и Сергея Аркавенко. В 2015 году коммерсанты запланировали строительство очереди таунхаусов, для этого им требовался земельный участок площадью 600 кв.м. По версии следствия, господин Лобанов согласился предоставить его бизнесменам, если те возведут еще одну очередь домов и один из них передадут его дочери Анастасии Добиной. Предложение глава района якобы передал через руководителя аппарата главы района Олега Васина. В обвинении говорится, что господа Девяткин и Аркавенко согласились, понимая, что без содействия Дмитрия Лобанова «решение связанных со строительством вопросов будет затруднительно». В мае 2015 года на Сергея Аркавенко без конкурсных процедур был оформлен участок площадью 600 кв.м с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», позже вид пользования изменили на «блокированную жилую застройку». Дома достроили лишь в 2017 году. Один из них площадью 148,7 кв.м с участком в 135 кв.м, по версии следствия, был оформлен на родственницу мужа Анастасии Добиной Анну Смирнову. Следствие оценивает стоимость дома в 3,76 млн руб., участка — в 251,4 тыс. руб.

Второй эпизод связан с получением взятки в виде «имущественной выгоды» в размере 5 млн руб. от предпринимателя Бориса Ланина. Следствие считает, что в апреле 2016 года господин Ланин обратился к предпринимателю Армену Джуликяну, вместе с которым собирался строить ресторан в Энгельсе, с просьбой выяснить, как получить в собственность участок земли площадью 3,9 тыс. кв.м с разрешенным видом использования «для благоустройства индивидуальной парковой зоны» под учреждение общепита. Господин Джуликян, которому на тот момент Дмитрий Лобанов якобы был должен 25 млн руб., предложил главе района снизить сумму долга до 20 млн руб. за помощь в оформлении земли. Долг господина Лобанова, как считает следствие, возник в результате покупки господином Джуликяном дома для главы района в СНТ «Ладья» (с. Тополевка Энгельсского района). Недвижимость, согласно обвинению, Армен Джуликян приобрел у топ-менеджера одной из строительных компаний Саратова Евгения Гурьева. Предположительно, по договоренности с господином Лобановым, господин Джуликян должен был оформить дом на своего отца Айка Енокяна и передать его в безвозмездное пользование главе района. Борис Ланин передал через Армена Джуликяна якобы Дмитрию Лобанову 8,5 млн руб., которыми господин Джуликян расплатился с Евгением Гурьевым. Остальную оплату за дом господин Гурьев получил квартирами на сумму 16,5 млн руб. В апреле 2016 года начался процесс изменения разрешенного вида использования участка под ресторан, но оформление так и не было завершено, а участок в собственность Бориса Ланина передан не был.

Дмитрий Лобанов, по версии следствия, в мае 2016 года вместе с семьей заехал в купленный для него дом и жил там до задержания в январе 2018 года. Долг в 20 млн руб. Армену Джуликяну он, как считает следствие, так и не выплатил.

Как писал „Ъ“, господин Лобанов был задержан 30 января прошлого года в ходе спецоперации УФСБ по Саратовской области (см. „ЪСредняя Волга“ № 18 от 01.02.2018). Ему предъявили обвинения по двум эпизодам получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 33 — ч. 1 ст. 286 УК РФ), в превышении полномочий лицом, занимающим государственную должность (ч. 3 ст. 33 — ч. 2 ст. 286 УК РФ), и покушении на подделку документов (ч. 3 ст 33 — ч. 1 ст. 327 УК РФ). Большая часть обвинений в ходе предварительного расследования была снята, причастность к этим преступлениям экс-главы района следствие не смогло доказать. С момента задержания господин Лобанов находится под стражей.

Дмитрий Лобанов не признает вину в полном объеме. На предварительном следствии он заявлял, что участок предпринимателям Валерию Девяткину и Сергею Аркавенко был бы предоставлен в любом случае, так как оснований для отказа не было. Что касается снижения цены дома в СНТ, которое следствие расценило как получение «имущественной выгоды», то, согласно показаниям экс-главы района, он не планировал его покупать, так как у него никогда не было и не предвиделось для этого достаточных средств. Он утверждал, что дом принадлежит Армену Джуликяну, у которого он часто оставался в гостях.

Станислав Зайцев сказал „Ъ“, что защита господина Лобанова продолжает настаивать на его невиновности. «Изучение материалов Генпрокуратурой займет около месяца. Если обвинительное заключение будет утверждено, скоро дело поступит в Энгельсский районный суд»,— пояснил господин Зайцев.

Сергей Петунин