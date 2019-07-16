Банк «Санкт-Петербург» и «Альфа-банк» вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи

Два негосударственных банка — банк «Санкт-Петербург» и «Альфа-банк» приняли решение выйти из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи, на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний. Как заявили в обеих кредитных организациях, ни «Альфа-банк», ни банк «Санкт-Петербург» больше не являются акционерами СПВБ, сообщает РБК.

Кому были проданы доли, в сообщении не уточняется.

В настоящий момент Санкт-Петербургская валютная биржа размещает временно свободные средства бюджетов Петербурга и Ленобласти. В частности, во II квартале 2019 года на депозиты разместили 440 млрд рублей бюджетных средств.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на СПВБ состоялся первый отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров репо.