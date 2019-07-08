В Петербурге прошел первый отбор заявок на заключение договоров репо

На Петербургской валютной бирже (СПВБ) состоялся первый отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров репо.

Как сообщили в Смольном, для управления ликвидностью горбюджета привлечен новый инструмент — операции репо с корзиной облигаций федерального займа и системой управления обеспечением НКО АО НРД.

При максимальном объеме средств бюджета города на покупку ценных бумаг в размере 3 млрд рублей, общий объем заявок (оферт) кредитных организаций составил 3,2 млрд рублей. Были удовлетворены заявки на 3 млрд руб., по средней процентной ставке 6,8% годовых. Срок действия сделки репо составляет 10 дней.