CNBC: Tesla пренебрегает испытаниями для быстрой сборки Model 3

Сотрудники завода Tesla в городе Фримонт в Калифорнии не проводят установленные по регламенту тесты, чтобы увеличить скорость сборки Model 3, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на бывших и действующих сотрудников компании.

Работники пожаловались на условия труда: жару в дневное время, холод ночью и дым от лесных пожаров в ангаре. Телеканал также опубликовал фотографии от сотрудников, где трещины в машине заделаны изолентой.

В пресс-службе Tesla фотографии назвали распространенным среди сотрудников анекдотом, который вводит в заблуждение и не отражает условия сборки модели электрокара.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск заявил акционерам компании о планах установить рекорды по производству электромобилей во втором квартале текущего года. В первом квартале компания понесла многомиллионные убытки.

О недостатках новой версии ПО беспилотного Tesla — в публикации “Ъ”.