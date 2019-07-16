Пермский художник Sad Face установил в Екатеринбурге арт-объект на месте возможного строительства храма

Пермский художник Sad Face (Алексей Илькаев) в рамках фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» установил в Екатеринбурге арт-объект «Смерть» на пустыре в районе пересечения улиц Белинского и Фурманова. Территория входит в список возможных площадок для строительства храма Святой Екатерины.

Согласно фотографиям, опубликованным на странице фестиваля во «Вконтакте», арт-объект выполнен красными буквами из фанеры. Рядом с надписью стоят белые тапочки. Однако, по словам очевидцев, работу сломали. Буквы уже убрали.

Буквы из фанеры сделаны в стиле арт-объекта «Счастье не за горами», установленного на набережной Камы в Перми. В октябре 2018 года надпись изменили на «Смерть не за горами». В результате в отношении Алексея Илькаева было возбуждено уголовное дело по факту порчи арт-объекта (ч.1 ст. 214 УК РФ). В итоге дело было прекращено, так как художник добровольно компенсировал 45 тыс. руб. ущерба, причиненного администрации города.

Как восстанавливали арт-объект — в галерее “Ъ-Прикамье” «”Счастье”» привалило».