Омский губернатор пригрозил чиновникам отставками за волокиту с газификацией

Губернатор Омской области Александр Бурков пригрозил сотрудникам регионального правительства отставками из-за проблем с газоснабжением в селе Приветное, жители которого не могут получить голубое топливо последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Работы по газификации домов в селе Приветное должны были завершиться в 2014 году, однако застройщик не выполнил свои обязательства по договору. По данным областного правительства, без газа до сих пор остаются почти 200 жителей, у которых выполнена разводка, установлены газовые котлы и оборудование. Минстрой Омской области нашел частного инвестора, который готов построить новую 7-километровую ветку трубопровода и подвести сети газораспределения к территории домовладений.

Неделю назад губернатор поручил отраслевым министерствам проинформировать жителей о положении дел, отметила его пресс-служба, однако чиновники «не успели подготовиться» и «перенесли встречу с жителями на более поздний срок», что не устроило главу региона. «Давайте так: не будут выполняться поручения губернатора — будем прощаться. Решайте вопрос и ставьте точку. Выезжайте на этой неделе и встречайтесь с народом»,— заявил Александр Бурков на совещании кабинета министров.

Илья Галагуз