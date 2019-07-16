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Новосибирский избирком зарегистрировал двух кандидатов на выборы мэра

Избирательная комиссия Новосибирска зарегистрировала первых двух кандидатов на осенние выборы главы города. Как сообщили “Ъ-Сибирь” в избиркоме, первым зарегистрированным кандидатом стала независимый депутат горсовета Наталья Пинус, которую выдвинула национал-консервативная партия «Российский общенародный союз», вторым — бывший вице-мэр по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин, который пойдет на выборы от «Родины».

С 1995-2010 год Наталья Пинус была руководителем компании «Центр театральных технологий», занимающуюся реализацией проектов по технологическому оснащению сценических объектов. В 2012 году возглавила процесс становления и запуска проектов зимних и летних школ Академпарка и программы «А-старт» для новосибирского Технопарка. С 2015 года — депутат горсовета Новосибирска, где она входит в комиссии по бюджету и по муниципальной собственности.

В прошлом Данияр Сафиуллин работал начальником МЧС по Новосибирской области. С 2009 года руководил Сибирским региональным центром МЧС. В 2011-2015 годах возглавлял в мэрии Новосибирска департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. С 2014 года — вице-мэр, со следующего года — заместитель градоначальника по городскому хозяйству.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября в один тур. В частности, документы в горизбирком подал действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), бывший «политический» вице-губернатор Виктор Козодой («Справедливая Россия»), общественник Олег Викторович (Партия дела), бизнесмен Сергей Проничев (Пария роста) и телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»).

О ходе избирательной кампании — в материале “Ъ-Сибирь” «Несистемная оппозиция системному оппозиционеру»

Юлия Сасевич


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