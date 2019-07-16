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Минтруд сообщил о переносе выходных для рационального использования праздников

Минтруд подготовил постановление, закрепляющие перенос выходных в 2020 году, для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, рассказали «РИА Новости» в министерстве. Ранее правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году и опубликовало календарь рабочих и праздничных дне.

«При этом нормативный правовой акт правительства РФ о переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году подлежит официальному опубликованию не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года»,— рассказали в Минтруде.

Так как в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, выходные 4 и 5 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесены на 4 и 5 мая.

Согласно календарю, в 2020 году выходные будут:

  • на Новый год — с 1 по 8 января,
  • на День защитника Отечества — с 22 по 24 февраля,
  • на Международный женский день — с 7 по 9 марта,
  • на майских праздниках — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая,
  • на День России — с 12 по 14 июня,
  • в День народного единства 4 ноября.
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