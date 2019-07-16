Минтруд сообщил о переносе выходных для рационального использования праздников

Минтруд подготовил постановление, закрепляющие перенос выходных в 2020 году, для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, рассказали «РИА Новости» в министерстве. Ранее правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году и опубликовало календарь рабочих и праздничных дне.

«При этом нормативный правовой акт правительства РФ о переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году подлежит официальному опубликованию не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года»,— рассказали в Минтруде.

Так как в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, выходные 4 и 5 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесены на 4 и 5 мая.

Согласно календарю, в 2020 году выходные будут: