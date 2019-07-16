Вторую группу косаток доставили к месту выпуска на побережье Хабаровского края

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского на побережье Хабаровского края, где их выпустят на волю, сообщил «РИА Новости» представитель РПК «Восточное», на базе которого перегружают животных. В минувший четверг из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае отправили трех косаток.

«Последняя машина с косатками отправилась из Иннокентьевки около 22:30 (15:30 мск)»,— сказал собеседник агентства.

Первую партию животных из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Сообщалось, что косатки направились к Шантарским островам — туда, где их отловили.

Напомним, в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы выловили 12 косаток и 90 белух. Их поместили в вольеры бухты Средняя под Находкой, которые и прозвали «китовой тюрьмой». Экологи и правоохранительные органы нашли нарушения в содержании животных, возбуждены уголовные и административные дела.

О том, как использовали животных, читайте в публикации “Ъ FM” «"Китовую тюрьму" превратили в детский дельфинарий».