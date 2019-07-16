Жители Донбасса смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе

Получившие российское гражданство жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе, сообщили в МВД России в ответ на запрос «РИА Новости». «Получить заграничный паспорт вправе любой гражданин РФ, вне зависимости от его возраста, в любом подразделении по вопросам миграции, независимо от наличия регистрации по месту пребывания или месту жительства на территории РФ»,— говорится в ответе.

Также в ведомстве заявили, что российские паспорта не содержат сведений о месте проживания и прежних иностранных гражданствах. Так что понять из российского паспорта, что его владелец — житель ДНР или ЛНР, невозможно.

В начале мая начал действовать упрощенный порядок выдачи российских документов жителям непризнанных республик Донбасса. В Донецке и Луганске официально открылись центры приема документов, а в Ростовской области — центры выдачи, куда новые граждане России будут приезжать за готовыми паспортами.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В Донбассе начали добычу паспортов».