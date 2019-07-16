Общественный совет Минприроды рекомендовал ввести ЕГЭ по экологии

Общественный совет Минприроды рекомендует Минпросвещения признать экологию естественной наукой и ввести ЕГЭ по этому предмету, рассказал «РИА Новости» член совета Александр Федоров. По его словам, введение отдельного предмета «Экология и устойчивое развитие» обеспечит соблюдение федерального государственного образовательного стандарта.

«Введение единого госэкзамена по экологии будет отражением изменений в образовательных стандартах и действенным ответом страны в направлении адаптации ко все более быстро меняющемуся миру»,— сказал господин Федоров.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпросвещения, Минобрнауки и главе рабочей группы Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» Глебу Никитину подготовить предложения по формированию экологической культуры у россиян. В частности, планируется проводить занятия по экологическому просвещению детсадах, шкалах и вузах.

О начале реализации нацпроекта «Экология» читайте в публикации “Ъ”.