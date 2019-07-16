Синоптики предупредили о дождях и грозах в Центральной России

Циклон принесет сильные грозовые дожди на территорию Центрального федерального округа (ЦФО) в среду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Гидрометцентр. «На юго-западе ЦФО образуется циклон, который принесет сильные грозовые дожди на большую часть территории»,— заявили там.

По прогнозу, дожди и грозы ожидают столичный регион и в четверг. В пятницу и субботу циклон, который зависнет над севером ЦФО, немного ослабеет, ветер стихнет, но дожди не прекратятся.

К 17 июля температура в Москве может подняться до +23…25 градусов, хотя осадки не исчезнут. Сохранится облачность, дожди, а 19 июля в столице вновь похолодает. Возвращение жары синоптики пока не ожидают. Но не исключают, что это произойдет в конце июля.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Лето не спешит возвращаться в Москву».