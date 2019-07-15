Лето не спешит возвращаться в Москву Какая погода ожидается в столице

К 17 июля температура в Москве может подняться до +23…25 градусов, хотя осадки не исчезнут. Сохранится облачность, дожди, а 19 июля в столице вновь похолодает, рассказал «Ъ FM» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков:

«Погода существенно меняться не будет. Единственное — в середине недели температура повысится, уверенно перейдет на 20-градусную отметку и достигнет +23…25 градусов.

Тем не менее в Москве и Московской области сохранится облачность, местами пройдут кратковременные дожди.

Начиная с 18 июля, погоду будет определять циклонический вихрь, поэтому небосвод будет полностью закрыт тучами, дожди будут более продолжительными, хотя и не очень интенсивными. Так что температура воздуха вновь понизится до +18…20 градусов».

Возвращение жары синоптики пока не ожидают. Но не исключают, что это произойдет в конце июля.

Иван Корякин