Лето не спешит возвращаться в Москву

К 17 июля температура в Москве может подняться до +23…25 градусов, хотя осадки не исчезнут. Сохранится облачность, дожди, а 19 июля в столице вновь похолодает, рассказал «Ъ FM» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков:
«Погода существенно меняться не будет. Единственное — в середине недели температура повысится, уверенно перейдет на 20-градусную отметку и достигнет +23…25 градусов.
Начиная с 18 июля, погоду будет определять циклонический вихрь, поэтому небосвод будет полностью закрыт тучами, дожди будут более продолжительными, хотя и не очень интенсивными. Так что температура воздуха вновь понизится до +18…20 градусов».
Возвращение жары синоптики пока не ожидают. Но не исключают, что это произойдет в конце июля.
просмотров: 119561
просмотров: 77074
просмотров: 66624
просмотров: 56266
просмотров: 49902