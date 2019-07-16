Генсек НАТО заявил об усилении попыток шпионажа против стран альянса

Североатлантический альянс (НАТО) видит усиление попыток шпионажа со стороны разных государств в отношении стран-членов альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
«Мы видим возросшие усилия разных стран в их попытках шпионить различными путями за союзниками по НАТО,— сказал он.— Речь идет о шпионаже за промышленными и гражданскими объектами, конечно же, это касается наших вооруженных сил и военной разведки» (цитата по ТАСС).
Господин Столтенберг отказался называть конкретные государства, которые пытаются шпионить за странами НАТО.
В июне Иран, Россию, новую космическую стратегию и последствия развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности обсудили в Брюсселе министры обороны стран НАТО. США призвали участников альянса тратить больше на оборону и активнее противодействовать Тегерану, но полного понимания с остальными достигли только по вопросу противодействия Москве.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Чисто ракетно».
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