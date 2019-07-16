Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 415 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460. 4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595. 5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4325. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045. 7 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 4040. 8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890. 9 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785. 10 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625. 11 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2500. 12 (11). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2380. 13. (22) Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2320. 14 (14). Борна Чорич (Хорватия) — 2195. 15 (12). Джон Иснер (США) — 2040. 16 (16). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1995. 17 (18). Марин Чилич (Хорватия) — 1940. 18 (23) Давид Гоффен (Бельгия) — 1860. 19 (15). Гаэль Монфис (Франция) — 1815. 20 (20). Маттео Берреттини (Италия) — 1800… 76 (79). Андрей Рублев (Россия) — 741.
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605 очков. 2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257. 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055. 4 (7). Симона Халеп (Румыния) — 5933. 5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130. 6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785. 7 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4638. 8 (9). Слоун Стивенс — 3802. 9 (10). Серена Уильямс (обе — США) — 3411. 10 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3365. 11 (12). Анастасия Севастова (Латвия) — 3356. 12 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2963. 13 (5). Анжелик Кербер (Германия) — 2875. 14 (15). Ван Цян (Китай) — 2872. 15 (18). Джоанна Конта (Великобритания) — 2790. 16 (14). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2762. 17 (16). Мэдисон Кис (США) — 2555. 18 (19). Каролина Возняцки (Дания) — 2778. 19 (20). Анетт Контавейт (Эстония) — 2335. 20 (24). Петра Мартич (Хорватия) — 2335… 41 (30). Дарья Касаткина — 1325... 45 (46). Анастасия Павлюченкова — 1185…49 (45). Екатерина Александрова — 1133… 56 (59). Вероника Кудерметова — 1044… 59 (62). Маргарита Гаспарян — 969… 69 (71). Анастасия Потапова — 818… 76 (80). Мария Шарапова — 740… 78 (78). Вера Звонарева — 729… 94 (84). Анна Блинкова (все — Россия) — 664.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
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