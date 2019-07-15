«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани. Матч на московском стадионе «РЖД-Арена» окончился со счетом 1:1. (Миранчук, 66 — Кварацхелия, 76). Алексей Миранчук был признан лучшим игроком матча.

В матче второго тура «Локомотив» примет дебютанта чемпионата России «Тамбов», а казанский «Рубин» в Москве сыграет с «Динамо». Обе встречи пройдут 21 июля.