Европу попросили за беженцев

Положительный образ жизни в России, транслируемый государственными СМИ, ухудшает шансы беженцев из России получить убежище на Западе, заявила председатель благотворительной организации «Комитет "Гражданское содействие"» Светлана Ганнушкина. В своем докладе она попыталась объяснить, что вынуждает беженцев, как российских граждан, так и прибывших в РФ из других стран, покидать Россию.

В годовщину похищения и убийства правозащитника и журналиста Натальи Эстемировой, возглавлявшей представительство правозащитного центра (ПЦ) «Мемориал» в Грозном, председатель благотворительной организации «Комитет "Гражданское содействие"» Светлана Ганнушкина представила доклад «Почему жители России просят убежище в Европе?». По ее словам, он предназначен «не российскому читателю»: «С 2002 года я направляю доклады в миграционные службы западных стран, потому что наши граждане постоянно обращаются там за убежищем. Поскольку наши СМИ так ярко рассказывают о благополучии в нашей стране, там (на Западе.— “Ъ”) не очень понимают, что у нас происходит на самом деле». Глава совета ПЦ «Мемориал» Александр Черкасов напомнил, что тема беженцев была одним из основных направлений работы Натальи Эстемировой: «Одно из важнейших последствий чеченских войн — это несколько волн беженцев. Но из России люди выезжают не только в связи с вооруженными конфликтами, в последнее время мы все больше слышим, что люди выезжают в связи с угрозой, репрессией».

Как сообщила Светлана Ганнушкина, убежища просят в первую очередь жители Чечни: «Каждый год около 10 тыс. человек (из Чечни.— “Ъ”) обращаются за убежищем».

В докладе напоминается о материалах Елены Милашиной об «охоте» в Чечне на геев в 2016–2017 годах: «Ни по одному из этих фактов, несмотря на публикации независимых СМИ и правозащитных организаций с указанием данных жертв, не было возбуждено уголовное дело». В 2018 году ОБСЕ признала факты нарушений прав человека по этим фактам. Правозащитники также указывают, что «о положении женщин в Чечне приходится говорить в каждом докладе, который касается нарушений прав человека в России».

Беженцами люди вынуждены становиться и из-за волны «фабрикаций уголовных дел»: «Жертвой фальсификации, как правило, становятся люди, задевшие интересы правящей группы на разном уровне… Фальсификации используются также в пропагандистских политических целях, для сведения личных счетов и просто для выполнения плана по борьбе с преступлениями». В качестве «одного из наиболее ярких по абсурдности обвинений» приводится дело о подготовке теракта в московском кинотеатре «Киргизия»: в 2016 году по нему были осуждены 15 человек. ПЦ «Мемориал» признал их политзаключенными, «поскольку причиной самого возникновения дела была политическая кампания по борьбе с терроризмом».

«В общественные организации часто обращаются родственники молодых жителей Северного Кавказа, которых обвиняют в участии в ИГИЛ, запрещенном в России»,— продолжает Светлана Ганнушкина. В докладе также говорится, что после вхождения Крыма в состав России «с новой силой вспыхнула кампания по "разоблачению" участников запрещенных организаций, в частности, "Хизб ут-Тахрир"»: «Эта организация не запрещена на Украине, поэтому ее члены не могли предполагать, что станут преступниками из-за изменения их правового положения». Также в докладе фигурирует «борьба государства со "Свидетелями Иеговы"»: «Можно предположить, что подлинной причиной преследований стала возрастающая популярность и массовость этой религиозной организации» (в 2016 году ее численность превышала 171,8 тыс. человек).

«Нам бы хотелось обратить внимание европейских читателей на катастрофическую ситуацию с предоставлением убежища в России»,— подчеркивают правозащитники.

Так, в России на начало 2019 года было официально зарегистрировано 572 беженца, около 77 тыс. человек имели временное убежище. При этом в начале 2018 года число обладателей временного убежища составляло более чем 125 тыс. Правозащитники отмечают, что в основном этот статус получают граждане Украины, а «на остальные страны приходится всего около 2 тыс. человек». «Многие беженцы, выезжая в Россию, делали это потому, что другого варианта не было: РФ была единственной страной, выдающей визы в странах, где идут военные действия,— отмечается в докладе.— Они надеялись на переселение в другие страны… Но Европа практически перестала принимать беженцев». «Таким образом, получив визу, приехав в Россию и получив отказы в обеих существующих формах убежища, люди оказываются загнанными в мышеловку»,— резюмирует председатель «Гражданского содействия»: самой многочисленной категорией таких беженцев, «как и во всем мире сейчас», являются граждане Сирии.

Валерия Мишина