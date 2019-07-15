Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов перешел в «Авангард»

Олимпийский чемпион и обладатель кубка Стэнли защитник Вячеслав Войнов перешел в клуб континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Контракт с 29-летним хоккеистом подписан на один сезон. Сумма контракта не разглашается.

«Опыт, мастерство, надежность, результативность — этими качествами Вячеслав Войнов известен всем хоккейным болельщикам»,— прокомментировал приобретение игрока президент клуба Максим Сушинский.

В 2012 и 2014 годах Войнов выигрывал Кубок Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз», в 2018 в составе сборной России завоевал золото Олимпиады и был признан лучшим защитником Игр. До подписания контракта с «Авангардом» играл за санкт-петербургский СКА.

Напомним, ранее наложенная на Войнова за домашнее насилие дисквалификация истекает в середине сезона-2019/20. В апреле Национальная хоккейная лига отстранила спортсмена на весь сезон (включая игры play-off), но по решению арбитражного суда нынешняя дисквалификация Войнова была сокращена.

Подробнее о скандале в карьере российского хоккеиста читайте в материале “Ъ” «Вячеславу Войнову оставили только половину».