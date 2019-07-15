Требуется Ваша помощь

Даня Вятоха

16 лет

острый бифенотипический лейкоз, требуются лекарства.

Всего требуется — 348 100 руб.

Сын рос здоровым, занимался лыжным спортом, мечтал стать тренером. Беда пришла неожиданно. В прошлом году у Дани в области нижней челюсти появилась шишка, похожая на флюс, начала повышаться температура. Результаты обследования повергли нас в шок: оказалось, у сына острый бифенотипический лейкоз! Это опасный вид заболевания, объединяющий сразу два вида лейкоза, лечить его очень сложно. Врачи подобрали Дане схему химиотерапии, благодаря которой удалось достигнуть ремиссии. Но после лечения появилась грибковая инфекция. Чтобы с ней справиться, Дане нужны противогрибковые препараты. Лекарства эти дорогие, за счет госбюджета не предоставляются, а сами купить их мы не в состоянии. Прошу вас, помогите спасти сына!

Ирина Нелезина, Воронеж

Фото Александра Китаева

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Наталья Юдина,заведующая онкогематологическим отделением Воронежской областной детской клинической больницы №1 (Воронеж): «После химиотерапии Дане необходима терапия противогрибковыми препаратами вориконазол (сандоз) и амбизом (амфолип)».

Как помочь



на сайте Русфонда.



Реквизиты для помощи Дане Вятоха также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, Информация о способах помощи ДанеРеквизиты для помощи Дане Вятоха также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, rusfondvrn@mail.ru и 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный).

Если вы решите спасти Даню, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Вы помогли, спасибо!

Мы помогаем помогать

Благотворительный фонд «Русфонд» создан в 1996 году как журналистский проект ИД «Коммерсантъ».





Миссия фонда – спасение тяжелобольных детей, содействие развитию гражданского общества, внедрению высоких медицинских технологий.



За 21 год Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. Благотворительный фонд регулярно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на сайте rusfond.ru, а также на информационных ресурсах партнерских СМИ. Читатели и телезрители откликаются, помогая оплатить лечение. Русфонд приходит на помощь, когда бюджетных средств на оплату лечения не хватает.



В 2011 году партнером Фонда стал «Первый канал», благодаря которому миллионы россиян принимают участие в акциях Русфонда. С 1996 года частные лица и организации пожертвовали свыше 11 млрд руб., на эти деньги возвращено здоровье тысячам детей.

Представительства Фонда работают в 18 регионах страны.



Фонд проводил акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии «Серебряный лучник», награжден памятным знаком «Милосердие» №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда Лев Амбиндер — член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

