РБК: офицеры ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн руб. у владельцев гостиницы

Два офицера службы по защите конституционного строя ФСБ задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщило издание РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом дела. Офицеры требовали 5 млн руб. в месяц с владельца гостиницы Moscow Holiday Hotel за покровительство.

По версии следствия, за ежемесячную плату задержанные офицеры ФСБ предлагали свои услуги в решении конфликта между представителями компании и собственниками здания (АО «Мострансагентство»), в котором располагается четырехзвездный отель.

По информации издания, оба сотрудника ФСБ были задержаны и арестованы еще в апреле. В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда РБК подтвердили факт ареста сотрудников 2-й службы Сергея Богданова и Сергея Иванова. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), оба арестованных находятся под домашним арестом.