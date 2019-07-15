В университете «Синергия» отрицают блокировку счетов

Ректор «Синергии» Вадим Лобов заявил, что информация о претензиях ФНС недостоверная и эта «инсинуация» связана с тем, что проводится работа над нацпроектом. «Идет интерес, активация внимания. Они поднимают вопрос о юрлицах холдинга»,— сказал он в комментарии “Ъ FM”.

По словам ректора, сейчас идет «хозяйственный спор нашей партнерской компании, которая входит в структуру холдинга». «Эти блокировки не связаны с налоговой, идет суд между хозяйствующими субъектами, и пока идет суд, возникает ситуация: идет сверка неверно начисленного налога на имущество в компании "Инновации образования", которая предоставляет университету недвижимость. Прошел перерасчет, в ходе которого выявилось расхождение»,— сказал Вадим Лобов.

Ранее интернет-издание The Bell сообщило, что ФНС заблокировала операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и частным университетом «Синергия». По информации издания, под блокировку подпали и счета четырех компаний ректора «Синергии» Вадима Лобова.

Сам он сообщил, что «по некоторым юрлицам действительно есть вопросы», назвав эти вопросы несущественными. По данным издания, сумма долга «Синергии» перед бюджетом неизвестна, но журналисты обнаружили исполнительные листы как минимум на 27,3 млн руб. По словам Вадима Лобова, сумма задолженности «почти вдвое меньше».