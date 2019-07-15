«Работать с такими компаниями — значит создавать новую историю искусства» Арик Леви о ритуалах и роскоши в жизни современного человека

Известный во всем мире дизайнер, художник и скульптор Арик Леви, вдохновившись ритуалом дегустации, создал для дома Hennessy, капсульную коллекцию, в которую вошли хрустальный декантер, перчатки, бокалы в форме тюльпанов и другие предметы. По случаю презентации капсулы Арик Леви впервые посетил Москву, чтобы рассказать о вдохновении и новом музейном проекте, который скоро появится в Москве.

Профессиональная карьера Арика Леви, родившегося в Тель-Авиве, стартовала с Японии и продолжилась во Франции, где он плодотворно сотрудничал с дизайнером-графиком Пиппо Лиони. В Париже возникла их дизайн-студия LDesign. Леви разрабатывал не только отдельные предметы интерьера и светильники, но и целые пространства. Мировую славу художника ему принесла серия Rocks — монументальных скульптур-тотемов. Недавно они были переосмыслены Ариком в хрустале специально для французского дома Lalique. Его работы представлены в нью-йоркском Музее современного искусства, лондонском Музее Виктории и Альберта, парижском Центре Жоржа Помпиду. Зимой одну из них установят и в Москве — напротив столичного Эрмитажа, который в 2020 году откроют на территории квартала «ЗИЛАРТ». Скульптура с зеркальной поверхностью из нержавеющей стали из серии RockGrowth будет высотой в 5-этажный дом и весом 11,5 тонн. Она расположится в общественном пространстве в орбите музейного центра «Эрмитаж-Москва» (строительство московского филиала музея «Эрмитаж» планируется завершить к 2024 году).

Скульптура с зеркальной поверхностью из нержавеющей стали из серии RockGrowth

— Коллаборации известных брендов с художниками и архитекторами — одна из популярных тенденций сегодня.

— Да, это часть нашей реальности. Бренды и брендирование предметов и пространств всегда занимали особое место в истории, еще с древних времен. Раньше огромным влиянием обладали короли, их монограммы украшали предметы интерьера, теперь уважением и влиянием пользуются большие, известные бренды. У них есть возможности и интеллект. Работать с такими компаниями сегодня — значит создавать новую историю искусства. Сотрудничество с Hennessy для меня — глоток свежего воздуха.

— Почему коллаборация с вами важна для бренда, как вы думаете?

— Я работаю с Hennessy уже много лет, мы практически семья. Знаю, что они создают качественный продукт, а мои идеи помогают компании подняться еще выше и стать интереснее.

— Где вы находите вдохновение? Есть ли какие-то секреты, помогающие настроиться на работу?

— Думаете, я хожу по улице с большой сумкой, в которую собираю впечатления? «О, уже 40 кг вдохновения на завтра!» (Смеется). Нет, вдохновение повсюду. Вещи, события, люди, окружающие меня изо дня в день уже вызывают творческий подъем. Секрет состоит в том, чтобы почувствовать что-то раньше, чем увидеть это воочию. Думать сердцем, а чувствовать головой.

— Эта коллекция была вдохновлена ритуалом дегустации. Важны ли такие ритуалы в жизни?

— То, что мы создали, — большая история, сотворенная ради одного единственного момента: времени, когда человек закрывает глаза, чувствует вкус и наслаждается минутами гармонии и блаженства. Моментом, когда он может быть собой.

Хрустальный декантер из капсульную коллекции Арика Леви для дома Hennessy

— Вы коллекционируете искусство?

— У меня нет коллекций из вещей или предметов — их просто некуда ставить (смеется). Зато я коллекционирую впечатления. Они для художника — самое главное. Я первый раз в Москве и уже понимаю, как много новых знаний, образов и впечатлений привезу отсюда. Здесь все пропитано историей: Кремль, Красная площадь, церкви, дома — это невероятно увлекательно.

— В эпоху глобализации все вещи и явления в мире упрощаются, границы становятся более размытыми. Есть ли в таком мире место для предметов роскоши? Какая у них роль?

— В России роскошь воспринимают иначе, чем в остальном мире. Здесь это признак статуса, которому придают слишком большое значение. На мой взгляд, использовать в быту предметы роскоши — это элементарная возможность чувствовать себя хорошо. Ведь каждый человек хочет чувствовать себя хорошо?

— Скоро, во дворе Московского Музея современного искусства «Эрмитаж» появится ваша инсталляция, расскажите об этом подробнее: что нас ждет?

— Мне кажется, это очень важный момент для Москвы: как я уже сказал, в городе очень много древнего искусства, исторических памятников, но почти незаметно современное искусство. Думаю, инсталляция поможет найти баланс между прошлым и будущим, станет важным акцентом в городской среде. Эта инсталляция, своего рода сердце, из которого в разные стороны взрывом разносятся чувства.

Татьяна Тагирова