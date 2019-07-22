Двухколесная анархия

№26 Как существовать в условиях велосипедного бума

Пешеходам тут не место

Тема актуальна. Сейчас многие выступают за велосипед как экологичный вид транспорта, но о том, как велосипедисты пугают и травмирую пешеходов, отчего-то все молчат. Живу в Подмосковье, и у нас, к сожалению, велодорожек почти нет, ездить на велосипеде сложно, но некоторым это не мешает ездить по тротуарам так, будто пешеходам тут вообще не место.

Мария Воронович

Зомби на тротуарах

По-моему, велодорожки — самое опасное место для велосипедистов, если они отделены от дороги только разметкой: по ним объезжают пробки, на них паркуются, на них стоят и курят и т.п. Один раз женщина сбила меня с велодорожки дверью такси — таксист высаживал ее в нарушение правил. Когда у меня нет выбора, я еду по тротуару, но там броуновское движение из людей, которые идут, уставившись в телефоны. Вообще не контролируют, что происходит вокруг, как зомби.

solo_piero

Имею право!

Человек на тротуаре имеет право чувствовать себя в безопасности, зная, что максимум — столкнется с таким же рассеянным и отойдет, потирая ушибленный лоб. В советское время милиция периодически гоняла школьников с велосипедами даже в пригородах, где тротуары пустые были.

phobos_il

Видеть, вешать, штрафовать

Велосипедисты являются участниками движения, но правил дорожного движения не знают! Едут по встречной, переезжают по пешеходным переходам и т.д. Я должен быть пристегнут в автомобиле, а у них ни шлемов, ни других средств защиты. Про ОСАГО я уже не говорю. Некоторые ездят навеселе. ГИБДД их не видит в упор. Необходимо, как в западных странах, заставить их сдавать ПДД, вешать номер на велик, ездить в шлемах. Если не соблюдают — штрафовать.

Виктор Скопинцев

От любви до ненависти

В юности был заядлым велосипедистом. Объездил Московскую область, Калужскую, Владимирскую. Не раз колесил по Литве, Латвии, Белоруссии. И всюду твердил: да здравствует велик! Сегодня готов взять свои слова назад. То, что происходит сегодня, это не «отсутствие велокультуры», это велотеррор. Даже в те дальние советские времена, когда не было велодорожек, мы никогда не ездили по тротуарам. Среди велосипедистов это считалось «моветон». У тебя колеса, будь добр — на дорогу. Боишься самосвалов — ходи пешком. Но не превращайся сам в бешеную фуру на тротуаре. Увы, я перестал любить велосипед. Именно у нас, в России. Готов даже применить более крепкое выражение: я его ненавижу.

Алексей Мельников

Проверки на дорогах

В городах-миллионниках становится невыносимо содержать авто, россияне будут — вяло, но будут! — пересаживаться на общественный транспорт и двухколесного друга. Так что ждет нас и страховка для велосипедистов, и новые проверки, и изменения дорог. И появится новый проект «Безопасные и качественные велодорожки» с бюджетом 4,5 трлн. Ждем-с.

Юрий Дружин

Хватит ждать!

Это становится очень опасным — быть пешеходом. Велосипеды выскакивают из-за плеча, а ты ведь можешь в любой момент и в сторону пойти, и от остановки сделать шаг к подъезжающему транспорту. Тротуар — только для пешеходов, должны уже власти с этим что-то делать. Неужели ждут какой-то печальной статистики!

Elena Korekova

Хорошо устроились

Если велосипедисты будут ездить по правилам — все нормально. Но они ведь хотят, чтобы пешеходы к ним относились, как к транспорту, а автомобилисты — как к пешеходам. А они при этом сами могут делать что хотят.

Andrey Ivanov

Мне плевать

Я велосипедист, меня не пугает ни зима, ни погода, так как зарплата не позволяет купить авто. В нашем городе нет ни одной велодорожки, потому гоняю по тротуарам и лавирую в потоке машин. И мне плевать на то, что я кому-то там мешаю, были случаи, когда наезжал на пешеходов. Пока нас не услышат и не сделают нам комфортную инфраструктуру, мы будем мешать комфортно жить и пешеходам, и автомобилистам.

Дмитрий

Идешь и оглядываешься

Моя дочь попала с переломом плеча в больницу — на нее налетела одна из таких любителей велосипеда. Был долгий страшный период, был остеосинтез, разработка руки, большие материальные затраты. Сколько мы потом писали, боролись, просили разработать для велосипедистов нормы, правила. Но они как носились где хотят, так и продолжают. Ничего не меняется. Что делать, не знаю. Вот зачем на узкой Малой Бронной сделали велодорожку? Там двум пешеходам не разойтись, но впендюрили туда и все. Идешь и оглядываешься.

Надежда Куликова

Короли улиц

В Москве реально наступил велосипедный беспредел! У нас в Марьино везде — за счет тротуаров, сужения дорог, парковок — сделали выделенные полосы для велосипедистов. В результате все равно они ездят по тротуарам, а пешеходы спасаются от них кто как может. Когда делаешь замечание, то огрызаются с такой агрессией, что задумываешься: может, действительно я виновата.

Елена Солнышкина

Лучше — не надо

Я сам велосипедист и задаюсь вопросом: а так ли нужна нам велоинфраструктура? Проживаю в подмосковном городке, движение на дорогах у нас не интенсивное, на велосипеде в транспортном потоке достаточно комфортно. Но число велосипедистов растет чуть ли не в геометрической прогрессии, и, честно признаться, сейчас я начинаю побаиваться, что и в нашем городе возьмутся «улучшать» жизнь велосипедистам. Сомневаюсь, что начнут делать полноценные выделенки с гладким покрытием. Скорее всего, просто разделят полосой имеющийся тротуар с кривым асфальтом и назовут это велопешеходной дорожкой. От стычек пешеходов и велосипедистов это не спасет, при этом будет отсутствовать возможность законно передвигаться по проезжей части, скорость передвижения едва ли превысит 15–20 км/ч. Оно нам надо?

alfeas

Велогона — на капот

В нашем городке очень мало тротуаров и совсем нет велодорожек. Велосипедисты едут по проезжей части, могут навстречу движению, могут поперек, когда и где он повернет, предугадать невозможно. Поэтому я на своей машине обычно или плетусь за ним следом, или стараюсь обогнуть по максимально возможной траектории. Дядька мой однажды посадил такого велогона на капот, когда тот резко решил перескочить на другую сторону дороги, даже не оглянувшись и не подав никакого сигнала. Особенно этим грешат бабуси-дачницы со своими вечными ящиками с рассадой и с ведрами помидоров.

kotyindra

Надо соблюдать

Езжу по Большой Никитской каждый день на велосипеде. Там, конечно, сузили тротуар, построив велодорожку, и для пешеходов стало совсем мало места. Но пешеходы никогда и не ходят по тротуару, все идут по велодорожке, увы. Если проезжую часть сужают, народ же не ходит прям по дороге под машинами. Неудобно, но надо соблюдать!

Михаил Колегов

Где справедливость?

Постоянно велосипедисты перескакивают дорогу на полном ходу, не слезая с велосипеда, а зачастую и вне зоны пешеходного перехода! Один такой пересек активнейший перекресток прямо по диагонали! Если бы такой маневр предпринял водитель, он бы лишился прав. Где справедливость? Пугают водителей, пугают пешеходов, создают аварийные ситуации. Я сама велосипедист, но предпочитаю кататься на даче.

Алина Корнеева

И никто не узнает...

За нарушения ПДД надо всех жестоко карать — и велосипедистов, и пешеходов, и автомобилистов. Задрал уже беспредел от двухколесных. У них же и номеров нет — собьют и никто не докажет.

Elizaveta Novikova

Нужен компромисс

Будешь только по велодорожкам в парках ездить — катайся без прав. А если собираешься в город на тротуары или по дороге — учи ПДД, получай права, номер, страховку и т.п. Это уже транспортное средство.

Марина Курская

Давайте жить дружно

Фото: из личного архива

Я уже 6 лет за рулем велосипеда. Не создала ни одной аварийной ситуации в нашем поселке Тальменка, что в Алтайском крае. Водитель, велосипедист и пешеход, будьте взаимно вежливы!

Людмила Сергеева

Читала Наталья Радулова