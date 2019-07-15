MINI может перейти на выпуск электромобилей в 2030 году

Компания MINI не исключает перехода на выпуск только электромобилей, сообщает Auto Express со ссылкой на члена правления BMW, ответственного за британский бренд, Питера Шварценбауэра.

«Гибридный MINI Countryman превзошёл наши ожидания. Эта модель продаётся лучше, чем мы планировали, так что электрифицированные агрегаты — правильный путь для нас, — пояснил господин Шварценбауэр. — Полная электрификация модельной линейки идеально подходит бренду MINI, потому что эта марка ассоциируется с городскими автомобилями, которые должны быть экологичными».

По мнению господина Шварценбауэра, переход на выпуск одних электромобилей случится не ранее 2030 года. До этого времени марка будет производить автомобили с ДВС, поскольку клиентам по-прежнему необходимы машины для дальних поездок, а современные технологии пока не способны сделать батареи с большим запасом хода.

Напомним, первый серийный электромобиль MINI — хэтчбек Cooper SE — был представлен в июле 2019 года.