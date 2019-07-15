Правозащитники заявили о систематических нарушениях прав человека в Нурлатском районе

Правозащитная организация «Зона права» и Казанский правозащитный центр просят СКР по Татарстану поверить две жалобы на «полицейское рабство» в Нурлатском районе Татарстана. Правозащитники считают, что в районе сложилась практика систематического нарушения прав человека сотрудниками полиции.

По данным правозащитников, в 2015-2016 годах начальник линейного пункта полиции на станции Нурлат Ульяновского ЛО МВД России на транспорте Яков Колесников несколько месяцев заставлял местных жителей Василия Власова и Якова Елисеева работать на территории своего коттеджа — следить за скотиной и убирать навоз. В феврале 2019 года Нурлатский райсуд республики приговорил господин Колесникова к 3 годам, а Рената Хаметова, его подчиненного, — к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима за превышение полномочий и незаконное приобретение боеприпасов.

В частности, суд признал их виновными в том, что они угрозами заставляли людей, в том числе Власова, совершать преступления (покушение на хищение имущества, покупка патронов) и «ловили» их на этом. Однако эпизоды с принудительным трудом в обвинительном заключении отсутствовали.

Напомним, ранее СКР по Татарстану возбудило уголовное дело возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.126 УК РФ («похищение человека группой лиц по предварительному сговору»). По предварительным данным, нурлатские полицейские братья Динар и Ленар Гафиятовы похитили местного жителя Идриса Садыкова, после чего увезли на ферму к своему отцу в соседний Аксубаевский район. Там потерпевший принудительно работал, а также, как заявил господин Садыков, подвергался насилию.

В обращении правозащитники просят проверить сообщения господ Власова и Елисеева и принять по ним процессуальные решения, а дело о похищении Идриса Садыкова передать для расследования в центральный аппарат СУ СКР по Татарстану.

“Ъ-Казань”