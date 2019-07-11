СКР по Татарстану возбудил дело о рабстве в семье полицейских

СКР по Татарстану возбудил уголовное дело по жалобе жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова, который рассказал о своем рабстве в семье полицейских. Как сообщает правозащитная организация «Зона права», юрист которой представляет интересы господина Садыкова, Следком проведет расследование по п. «а» ч. 2 ст.126 УК РФ («похищение человека группой лиц по предварительному сговору»).

По словам потерпевшего, в начале мая братья Динар и Ленар Гафиятовы, работающие в местной полиции, похитили его и отвезли в соседний Аксубаевский район. Там Идрис Садыков принудительно работал на ферме у отца семейства — Равиля Гафиятова. Также, как заявляет господин Садыков, его периодически подвергали насилию — в частности, он рассказал, что однажды отказался чистить туалет, за что его ошпарили кипятком.

Когда родные похищенного написали заявление о его пропаже, полицейские привезли Идриса Садыкова в отдел, где заставили расписаться в протоколе. Согласно документу потерпевшей будто все это время добровольно работал на другого человека. После этого потерпевшего вернули на ферму, а через несколько дней отпустили.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. В МВД по Татарстану ситуацию пока не комментируют.

“Ъ-Казань”