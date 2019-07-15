В Тольятти началось освоение площадки технопарка «Жигулевская долина 2»

В Тольятти стартовало освоение площадки технопарка «Жигулевская долина 2». В рамках всероссийского форума-совещания по развитию моногородов состоялась церемония начала строительства на этой территории производственного корпуса ООО «ЭНП-И», сообщает пресс-служба регионального правительства.

ООО «ЭНП-И», являющееся первым резидентом технопарка, совместно с французской компанией SAS «BiA» планирует работать в области автоматизации технологических процессов, производства высокотехнологичной продукции и оборудования для опасных производственных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских работ и инжиниринга. Инвестиции в проект составят 250 млн. руб.

Всего на данный участниками «Жигулевской долины 2» являются семь организаций. На средства инвесторов–резидентов технопарка будут построены производственные корпуса для размещения промышленных объектов. Предполагается, что общий объем частных инвестиций составит 500 млн. руб. Всего должно быть создано более 250 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что правительство Самарской области одобрило четыре проекта резидентов ТОСЭР «Тольятти».

Андрей Сазонов